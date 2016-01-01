ميرزا حسن: تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي قصة نجاح

أكد الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي .



وأشاد حسن – فى تصريحات عبر الهاتف من واشنطن – بالنتائج الايجابية التى حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية . واصفا التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها "قصة نجاح".



وأشار إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أو الصعيد غير الرسمي مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.



وأضاف أن مصرتعد إحدى أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم محفظة مشاريع البنك الدولي . مشددا على حرص البنك في أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح . مشيرا إلى أن البنك الدولي حريص على تقديم الدعم الفني لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحول الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، أشار ميرزا حسن إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال صياغة التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي سيكون له مردود كبير، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل فى إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر إستدامة وتدريب مهني وبناء المهارات التي يطلبها سوق العمل . مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في الصعيد .

وأشار إلى أن تفهم الشعب المصرى لمتطلبات عملية الإصلاح الاقتصادي يعد حجر الزاوية فى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنمية .. قائلا " أرفع القبعة للشعب المصري على وقوفه بجانب حكومته، في ظل صعوبة الإجراءات".

ولفت إلى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، فضلا عن الموانئ وأيضا محطات تسييل الغاز علاوة على موقعها الجغرافى المتميز.

وأشاد حسن بالتعاون الإيجابي بين البنك الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ مشروعات الطاقة، منوها إلى أن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وثمن خطط الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والأذرع المالية للبنك الدولي مثل مؤسسة التمويل الدولية والتي دعمت بالفعل إنشاء محطة بنبان في محافظة أسوان.

كان الدكتور ميرزا حسن قد زار مصر في وقت سابق من الشهر الجاري، وعقد عدة اجتماعات موسعة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وطارق الملا وزير البترول ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كما زار مركز خدمات المستثمرين، حيث شاهد الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية.

