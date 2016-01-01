أوبك ملتزمة باستقرار أسواق النفط أكثر من التزامها بالأسعار

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط الكويتى المهندس بخيت الرشيدي، التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باستقرار الأسواق النفطية، أكثر من من التزامها بالأسعار التي يحددها العرض والطلب.



وقال الرشيدي – فى تصريح على هامش افتتاحه مركز خدمة المستهلكين التابع ل‍وزارة الكهرباء والماء الكويتية في محافظة الفروانية - إن انتاج النفط يرتفع بحسب الطلب، مشيرا إلى أن "أوبك"، والمجموعة التنسيقية معها، تهتم اهتماما خاصا باستقرار الأسواق.

وأضاف أنه إذا كان هناك حاجة من الأسواق، للمزيد من النفط، ستعمل (أوبك) على توفيره، والعكس صحيح، بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.



وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قررت باجماع أعضائها، فى 22 يونيو الماضى، زيادة إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا، تلبية للطلب الإضافي المتوقع على النفط في النصف الثاني من العام الجارى.

