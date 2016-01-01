مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بطريق السويس-العين السخنة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون اليوم الجمعة،في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (السويس - العين السخنة - الزعفرانة).



وكان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد تلقي بلاغًا من إدارة مرور السويس حول الحادث، وتم التنسيق مع إسعاف السويس والدفع بثماني سيارات قامت بنقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بينما تم نقل الضحايا إلى مشرحة السويس العام.



وتم رفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة، ونشر ضباط إدارة مرور السويس لتسيير حركة المرور علىطريق (السويس - السخنة) والذي يشهد كثافة مرورية بسبب إقبال المواطنين على الشواطئ والقري السياحية والفنادق.



من ناحيته، قال مدير مستشفى السويس للتأمين الصحي محمد حواش إنه جاري حاليًا علاج المصابين جراء الحادث حيث تنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات شديدة.