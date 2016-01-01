شاهد.. كواليس كليب تامر حسنى الجديد عيش بشوقك

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد والذي يحمل اسم "عيش بشوقك"، وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".



والأغنية تحمل عنوان ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال أيام قليلة.



وتعاون تامر خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني المتنوعة.



من ناحية أخرى، اقترب تامر من الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "البدلة"، المقرر أن يخوض به سباق عيد الأضحى المقبل.



https://www.instagram.com/p/BlI4XENlhS7/?taken-by=tamerhosny