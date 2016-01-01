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ثقافة

الثقافة تنعى حازم عزمي: يشهد له بالإخلاص ودماثة الخلق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
طارق موسى
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات،الدكتور حازم عزمى الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز (49 عاما) في مدينة بلجراد – بصربيا .. أثناء حضوره ومشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي لل IFTR " الهيئة الدولية للبحوث المسرحية " بصفته المنسق المساعد لمجموعة المسرح العربي.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل قدم خدمات جليلة لوزارة الثقافة من خلال إسهاماته في التراجم والعمل المسرحي، مشيرا إلى أن الجميع يشهد له بدماثة الخلق وإخلاصه في عمله.

يذكر أن حازم عزمي تخرج في كلية الآداب، جامعة عين شمس، حصل على درجة الماجستير فى اللغة الإنجليزية والأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،كما حصل على الدكتوراه من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة . عَمل مُدرسا بقسم الدراما والنقد المسرحى بجامعة عين شمس ،وشارك فى تنظيم مجموعة عمل المسرح العربى التابعة للإتحاد الدولى للبحوث المسرحية ،كما أنه واحدا من أبرز المُترجمين المتخصصين فى النصوص الادبية .

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