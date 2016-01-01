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كأس العالم

الشناوي يكتفي بتدريبات الجري بمران الأهلي الصباحي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
اكتفى محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز وديا أمس على فريق نجوم المستقبل بهدفين دون رد، في إطار الاستعداد لمباراة تاونشيب البتسواني.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا صباح غد السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني.

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