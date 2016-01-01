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أخبار العالم

مستوطنون يحرقون سيارتين جنوب نابلس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
ا ش ا
أحرق مستوطنون فجر اليوم /الجمعة/ سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة (ايتسهار) اقتحموا منطقة وادي الصرار شمال شرق قرية عوريف فجرا وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن زياد عبد العزيز عمر شحادة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدنة الفلسطينة وصلت إلى المكان وأخمدت النيران، كما أن المستوطنين خطوا شعارات تهديدية قبل انسحابهم من المكان.
وفي سياق آخر، انتزع مواطنون فلسطينيون من بلدة بديا غرب سلفيت شمال الضفة بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمحافظه قرارا من إحدى المحاكم الإسرائيلية باستعادة ما يقارب 226 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) من أراضيهم بعد أن قامت شركة إسرائيلية بالتحايل والتزوير.
وقال عضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في محافظة (سلفيت) يوسف أبو صفية إنه تمت استعادة 226 دونما في منطقة خلة حسان شمال بديا بعد أن حاولت شركة (ياكير) الاسرائيلية الاستيلاء عليها عام 1983، بحجة أن مواطنين قاموا ببيعها والتزوير والتحايل، وأنها مصنفة ضمن منطقة (ج)، مشيرا إلى أن قرار المحكمة أثبت عكس ما ادعته الشركة ببيع الأراضي للاسرائيليين.
وأضاف يوسف أن الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة بديا، مشيرا إلى أن معظمها مزروعة باشجار الزيتون.

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