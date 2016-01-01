شريف منير : اللواء كامل الوزير بطل التشييد والبناء

نشر الفنان شريف منير عبر إنستجرام صورة تجمعه مع اللواء "كامل الوزير " في إحدى المناسبات.



و علق منير على الصورة قائلا:" البطل الخارق .. سيادة اللواء كامل الوزير .. بطل التشييد و البناء " .



يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل الزيبق في رمضان 2017، مع كريم عبد العزيز وتأليف و إخراج وائل عبدالله .

