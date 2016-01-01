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فن

شريف منير : اللواء كامل الوزير بطل التشييد والبناء

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
مريم صليب
نشر الفنان شريف منير عبر إنستجرام صورة تجمعه مع اللواء "كامل الوزير " في إحدى المناسبات.

و علق منير على الصورة قائلا:" البطل الخارق .. سيادة اللواء كامل الوزير .. بطل التشييد و البناء " .

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل الزيبق في رمضان 2017، مع كريم عبد العزيز وتأليف و إخراج وائل عبدالله .

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