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كأس العالم

ناصر ماهر ينتظم بمران الأهلي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم ناصر ماهر؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة.

وكان اللاعب قد تغيب عن التدريبات الجماعية في الفترة السابقة لظروف خاصة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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