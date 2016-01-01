عمرو بركات وباسم علي يواصلان برنامجهما التأهيلي بمران الأهلي

واصل عمرو بركات، وباسم علي؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



ويعاني باسم علي من الإصابة في ركبته، في حين يؤدي بركات برنامجا تأهيليا بعد الانتظام في تدريبات الفريق عقب فسخ عقده مع الشباب السعودي بالتراضي.



وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في «الجيم» أعقبها تدريبات الجري حول الملعب.