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كأس العالم

أحمد حمودي يغيب عن مران الأهلي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
غاب أحمد حمودي؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى برج العرب صباح غدٍ السبت للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا.

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