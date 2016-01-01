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اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى مصر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة على تراجع امس الخميس بقيمة جنيهين ، وسجل الجرام عيار 18 نحو 537 جنيهًا، والجرام عيار 21 نحو 627 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 716 جنيهًا، والجرام عيار 14 نحو 418 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5016 جنيهًا، فيما سجّل السعر العالمي نحو 1245 دولارًا للأوقية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة ، مع استمرار ضعف الدولار ونشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو، والذي جاء متوافقا مع توقعات السوق بشأن وتيرة الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

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