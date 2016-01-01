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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 17.8406 جنيه للشراء 17.9406 جنيه للبيع، بينما بلغ اليورو الأوروبي نحو 20.8752 جنيه للشراء 20.9940 جنيه للبيع

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.6191 جنيه للشراء 23.7569 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 17.9374 جنيه للشراء 18.0398 جنيه للبيع،.

وبلغ متوسط سعر اليوان الصيني نحو 2.6871 جنيه للشراء و2.7050 جنيه للبيع.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7553 جنيه للشراء، و4.7821 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.9156 جنيه للشراء، و59.3184 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8549 جنيه للشراء، و4.8830 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع

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