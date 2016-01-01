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أخبار العالم

مقتل ثاني جندي أمريكي في أفغانستان خلال أسبوع

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
رويترز
أفاد بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن جنديا أمريكيا توفي أمس الخميس متأثرا بجروح أصيب بها في عملية قتالية بشرق أفغانستان.

وقال البيان إن اسم الجندي والوحدة التي كان يخدم فيها لن ينشرا قبل إخطار أقاربه.

وقتل أيضا أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب آخرون.

وذكرت الوزارة أنه في السابع من يوليو تموز قتل الجندي جوزيف ماسيل (20 عاما) من ساوث جيت بولاية كاليفورنيا في هجوم نفذه فيما يبدو أحد أفراد قوات الأمن المحلية بينما أصيب جنديان آخران.

ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

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