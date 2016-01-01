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أخبار العالم

محتجون يطلقون منطاد ترامب الصغير أمام البرلمان البريطاني

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:39 ص
منطاد ترامب الصغير
منطاد ترامب الصغير
رويترز
أطلق معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطادا يصور الرئيس على هيئة طفل غاضب برتقالي اللون خارج البرلمان البريطاني اليوم الجمعة.

وقال ترامب، الذي وصل بريطانيا أمس الخميس، لصحيفة صن إن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وقال ترامب للصحيفة "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب للندن".

وأضاف "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".

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