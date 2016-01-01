ننشر تقرير لجنة الرد على برنامج حكومة مدبولي..مستندات

ينشر "صدى البلد" تقرير لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي انتهت فيه اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة المعروض على البرلمان في جلسته العامة يوم 3 يوليو الجاري



حيث وافقت اللجنة على البرنامج الذي حمل عنوان "مصر تنطلق"، على أن يرفع التقرير النهائى إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم.



وكانت اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، قد تمنت التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى"، موجهين التحية للرئيس السيسي.



ويشمل برنامج الحكومة على 5 محاور أساسية وهي، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.