مقتل 100 من طالبان في عمليتين عسكريتين جنوب شرق أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم /الجمعة/ أن أكثر من 100 من مسلحي حركة (طالبان) لقوا حتفهم خلال عمليتين عسكريتين شنتهما القوات الجوية في إقليم "بكتيا" الواقع جنوب شرقي البلاد.



وقالت شرطة الإقليم - في بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - إنه تم شن العملية العسكرية الأولى في إحدى المناطق الواقعة بمقاطعة "أحمد أباد" بالإقليم ، حيث لقي 55 مسلحا من طالبان حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح ، كما تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.



وأضافت الشرطة أنه تم شن العملية الثانية في عدد من القرى الواقعة في مقاطعة "زورمات" بالإقليم، حيث لقي 46 من مسلحي طالبان حتفهم.