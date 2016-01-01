ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إسرائيل توجه رسالة لحماس عبر وسطاء.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآارتس" العبرية، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نقلت في الأيام الأخيرة رسالة لحركة حماس بواسطة طرف ثالث قالت فيها، إن لم تتوقف الطائرات الورقية، والبالونات المشتعلة من قطاع غزة سيرد الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية ضد حركة حماس داخل حدود قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هآارتس"، أبلغت "إسرائيل" في الرسالة الإسرائيلية أن الصبر الإسرائيلي أخذ ينفد، وأن الجيش الإسرائيلي ينوي المس بالنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة بالشكل الذي لا يقود لمواجهة شاملة حال لم تتوقف الطائرات الورقية.

وتابعت الصحيفة، أوضح الجيش أن لديه خططا حربية عديدة في قطاع غزة، أحدها تتحدث عن احتلال قطاع غزة بالكامل في أسوء الظروف، إلا أن الجيش غير معني الآن بالدخول في عملية واسعة.

ترشيحاتنا

تعرف على قيمة عقد طارق حامد مع الزمالك

النقل: الانتهاء من خطة تطوير مترو الأنفاق خلال 6 سنوات.. فيديو

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية مطلع الأسبوع المقبل

الصحف الكويتية: حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار قرب مطار القاهرة.. مصر ضمن أفضل 10 أجنحة في فن العمارة بإيطاليا.. والكويت تمنح المحروسة القرض الـ 48 بقيمة 50 مليون دينار

ننشر حركة تغييرات رؤساء أجهزة المدن الجديدة

مرصد الأزهر: الغرقى من المهاجرين فى البحر المتوسط مفزعة

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

الزمالك يواجه الوصل الإماراتي وديا بمعسكر ألمانيا .. اليوم

كأس العالم 2018 .. 38 مليون دولار في انتظار بطل المونديال

وفاء عامر تدافع عن شيري عادل ومعز مسعود

القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات لعمالة مصرية بالسعودية

مفاجأة .. وثيقة لـ "CIA" في عام 1955 تكشف وجود أدولف هتلر على قيد الحياة وتؤكد زيف الرواية السوفيتية حول انتحار هتلر..الوثيقة: هتلر هرب إلى كولومبيا وصورة ألتقطت لهتلر عام 1954 مع صديق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فيديو

أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك اليوم.. فيديو
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم
شاهد.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟