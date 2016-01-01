إسرائيل توجه رسالة لحماس عبر وسطاء.. تعرف على التفاصيل

ذكرت صحيفة "هآارتس" العبرية، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نقلت في الأيام الأخيرة رسالة لحركة حماس بواسطة طرف ثالث قالت فيها، إن لم تتوقف الطائرات الورقية، والبالونات المشتعلة من قطاع غزة سيرد الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية ضد حركة حماس داخل حدود قطاع غزة.



وبحسب صحيفة "هآارتس"، أبلغت "إسرائيل" في الرسالة الإسرائيلية أن الصبر الإسرائيلي أخذ ينفد، وأن الجيش الإسرائيلي ينوي المس بالنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة بالشكل الذي لا يقود لمواجهة شاملة حال لم تتوقف الطائرات الورقية.



وتابعت الصحيفة، أوضح الجيش أن لديه خططا حربية عديدة في قطاع غزة، أحدها تتحدث عن احتلال قطاع غزة بالكامل في أسوء الظروف، إلا أن الجيش غير معني الآن بالدخول في عملية واسعة.