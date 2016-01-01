عادل إسماعيل: تحويل نادي الصفوة لقرية أوليمبية

أكد الدكتور المهندس عادل إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة، أنه من المخطط تحويل النادي لقرية أوليمبية صغيرة من خلال استغلال المساحات الموجودة بالنادي وإقامة صالة ألعاب مغطاة و حمام سباحة أوليمبي ليصبح النادي قرية أوليمبية صغيرة تخدم قطاعا كبيرا من أعضاء النادي وأهالي المدينة.



جاء ذلك، خلال تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، المبنى الإداري لنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد من أكبر الأندية بالمدينة ويساهم في تقديم خدمة إجتماعية ورياضية وثقافية، ويُعد من أحد النوافذ الهامة لاستقبال الشباب لتنمية مهاراتهم الرياضية والتثقيفية.



يذكر أن المبنى الإداري الجديد مكون من أربع طوابق يضم غرف إدارية وقاعة أفراح وقاعات متعددة الأغراض، كما يوجد بالنادي ملعبان بنجيل طبيعي وملعب خماسي بنجيل صناعي للاهتمام برياضة كرة القدم وقطاع الناشئين بالنادي لتقديم واكتشاف المواهب واللاعبين الجيدين كما يهتم النادي بالألعاب الفردية (الكونغفو – التايكوندو – الكاراتيه) ويحقق مراكز متقدمة.

