نادين الأولى على الثانوية: أعزف الجيتار في الأوبرا كل جمعة

قالت نادين شريف، الأولى على الثانوية العامة بنظام الدمج، إنها وشقيقتها كن ينظمن أوقاتهن طوال الاسبوع ما بين المذاكرة والحضور للمدرسة بينما يوم الجمعة كانت تحضر دروسًا لتعلم عزف الجيتار بالأوبرا.



وأضافت نادين شريف، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن يوم الجمعة كان منقسم نصفين صباحًا لممارسة هوايتها فى العزف على الجيتار والنصف الآخر للمذاكرة مساءً.



وتابعت شقيقتها التوأم ندى شريف :" أنا أتدرب على الغناء والكورال فى كلية التربية الموسيقية".



