شاهد.. دمية بيبي ترامب تحلق في سماء لندن

بث عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقاطع فيديو تسجل لحظات إطلاق بالون ضخم أُطلق عليه اسم "بيبي ترامب" على هيئة رضيع يحمل ملامح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سماء لندن.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ترامب، الذي وصل إلى بريطانيا أمس، إن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به، لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.



وأضاف ترامب: "اعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب إلى لندن".



وتابع: "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة، لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".



