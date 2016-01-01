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تعليم

تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
توجه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة لأوائل الثانوية العامة 2018 على مستوى الجمهورية،معربا عن أمله في أن يحققوا مزيدًا من التفوق والتقدم.

ونوه عطية، بأن القاهرة حصلت على ((11)) مركزًا علي مستوي الجمهورية ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 ،لافتا إلى أن من بينهم اثنين من الطلاب من شعبة علمي علوم ،واثنين أخرين من الطلاب من شعبة علمي رياضة، و((7)) طلاب من شعبة أدبي .

وقال عطية إن أوائل الثانوية العامة 2018 يتبعوا (( 6 )) إدارات تعليمية بالقاهرة ، على رأسها إدارة عين شمس التعليمية والتي تصدرت الأوائل بنحو (( 4 )) طلاب،تليها إدارة شرق مدينة نصر التعليمية وتميزت بـ(( 3 )) طلاب،ثم إدارات الزيتون وروض الفرج والساحل والشروق التعليمية .

وأشار عطية إلى أن الطالبة الاولي أدبي علي مستوي الجمهورية هي طالبة من إدارة شرق مدينة نصر التعليمية .

وقال عطية إن أسماء طلاب القاهرة المدرجين بقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 ، كالتالي :

(( علمي علوم ))
1-عمر محمد محمد محمد عمارة (( الاول مكرر)) بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية .
2-احمد خالد صلاح الدين قطب ((الاول مكرر))بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية .

(( علمي رياضة ))
1-احمد شعبان احمد عبد الحميد ((الاول مكرر)) بمدرسة المتفوقين الثانوية بنات بإدارة عين شمس التعليمية .
2-ندي عبده بدوي عبد القادر (( الاول مكرر)) بمدرسة حلمية الزيتون الثانوي بنان بإدارة عين شمس التعليمية .

(( أدبي ))
1-دنيا هشام محمود النجار ((الاول)) بمدرسة سمبيات ابيولا الثانوية بنات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .
2-ميرنا رفيق بولس جندي (( الرابع)) بمدرسة نوترادام ديزابوتر الثانوية بإدارة الزيتون التعليمية .
3-ايريني ماهر نبيل عبد المسيح ((الرابع مكرر)) بمدرسة الراي الصالح الثانوية بإدارة روض الفرج التعليمية .
4-رنا أشرف محمد حامد ((الرابع مكرر)) بمدرسة حافظ إبراهيم الثانوية الرسمية لغات بإدارة الساحل التعليمية .
5-نادين احمد هانيء محمد احمد ((التاسع)) بمدرسة طلائع الكمال الخاصة لغات بنات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .
6-دعاء مهران محمود مهران ((العاشر مكرر)) بمدرسة شهيد ملازم أول قوات مسلحة /محمد أشرف بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية .
7-ندي ايمن عبد الرؤوف محمد مهران ((العاشر مكرر)) بمدرسة نبوية موسي بإدارة الشروق التعليمية .
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس
تعليم القاهرة: 4 طلاب من أوائل الثانوية يتبعون إدارة عين شمس

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