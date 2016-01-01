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أخبار العالم

مليون و700 ألف متابع وهمي على حساب تميم بتويتر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
مريم صليب
دشَّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان #كم_فقدت_من_المتابعين، والذي تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والدول العربية، حيث تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.

وكان الحدث الأبرز في الهاشتاج، فضيحة أمير قطر تميم بن حمد، الذي فقد عددا كبيرا من متابعيه بعد التحديث الجديد للموقع، حيث بلغ عدد متابعيه بعد التحديث 231 ألف متابع بعد أن كان حوالي 2 مليون متابع، ما أثار سخرية نشطاء تويتر، مؤكدين أن شعبية تميم وهمية.

وعلق عدد من النشطاء على هذا الأمر، فقال أحد الرواد "التحديث الجديد أظهر الجميع على حقيقته وأظهر الجماهير الوهمية"، وعلق آخر "لم يعد هناك حسابات مزيفة فقد أصبح تويتر أكثر إحكاما والتزاما".

ولفت متابع آخر: "كم كنا مخدوعين في شعبية الكثير من المشاهير عن طريق المتابعين كثيري العدد".
مليون و700 ألف متابع وهمي على حساب تميم بتويتر
مليون و700 ألف متابع وهمي على حساب تميم بتويتر
مليون و700 ألف متابع وهمي على حساب تميم بتويتر
مليون و700 ألف متابع وهمي على حساب تميم بتويتر

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