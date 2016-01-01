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أخبار العالم

مقتل 28 شخصا في ضربة جوية على شرق سوريا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:39 ص
ضربة جوية
ضربة جوية
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن 28 شخصا على الأقل قتلوا في ضربة جوية على منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وصحيفة الوطن المؤيدة للحكومة في نسختها الإلكترونية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربة جوية بالقرب من بلدة البوكمال شرقي نهر الفرات.

ولم يتسن الوصول للتحالف الذي تقوده أمريكا للتعقيب عبر الهاتف كما لم يرد على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.

وقالت سانا نقلا عن مصادر محلية أن تقارير مبدئية تظهر أن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأضافت أن الضربات الجوية استهدفت بلدات السوسة والباغوز فوقاني في محافظة دير الزور.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير.

ويحارب التحالف الذي تقوده واشنطن فلول الدولة الإسلامية في سوريا دعما لقوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف من مقاتلين يضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

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