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وزير الرياضة: خطة متكاملة لتطوير دوري مراكز الشباب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إقامة النسخة السادسة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم القانونية عام 2018-2019 بمشاركة فرق مراكز الشباب المتميزة في لعبة كرة القدم من جميع محافظات الجمهورية.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من المتخصصين والفنيين لوضع اللائحة الجديدة للدوري والمواعيد الخاصة بالمباريات وأسس وقواعد المنافسة مع إضافة بعض التعديلات التي تضمن استمرار الدوري، ومعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في النسخة السابقة.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة بأن اللجنة الفنية ستقوم بعرض تقريرها على الوزير بعد الانتهاء من كافة الأعمال الموكلة إليها، لإبداء الرأي والموافقة على إقامة الدوري في نسخته السادسة.

كما أنه سيتم الاستعانة بآراء خبراء لعبة كرة القدم؛ لوضع خطة متكاملة لتطوير دوري مراكز الشباب من الناحية الفنية وبالشكل الذي يساهم في تعظيم عوائده من حيث العملية التنظيمية للدوري بكل مراحله، وأسلوب الدعاية له، واكتشاف المواهب الشابة.

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