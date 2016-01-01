ولايتي: إيران ستغادر سوريا والعراق إن كانت تلك رغبة البلدين

قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إن طهران ستسحب "مستشاريها العسكريين" من سوريا والعراق على الفور إذا كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين.



وقال في مؤتمر صحفي في موسكو "الوجود الإيراني والروسي في سوريا سيستمر لحماية البلاد من الجماعات الإرهابية والعدوان الأمريكي... سنغادر على الفور إذا أرادت الحكومتان العراقية والسورية ذلك وليس بسبب ضغوط أمريكا وإسرائيل".