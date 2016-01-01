كأس العالم 2018 .. 38 مليون دولار في انتظار بطل المونديال

بات أحد منتخبي فرنسا وكرواتيا على أعتاب حصد أموال طائلة، فبخلاف المجد والتاريخ، يعد الجانب المادي هدف كبير للمنتخبين قبل نهائي كأس العالم 2018 الذي سيقام مساء الأحد المقبل بروسيا.



وضمن كلا المنتخبين المتأهلين لنهائي كأس العالم 2018 الحصول على 28 مليون دولار حتى حال الهزيمةفى النهائي، اما الفائز فسيحصد 10 ملايين دولار إضافية، لتبلغ حصة المنتخب الفائز بالمونديال 38 مليون دولار كاملة.



كما يحصد الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم 2018 حوالى 28 مليون دولار، فيما سيحصد الرابع 22 مليون دولار، وفيما يلي حصة توزيع المكافأت المالية بشكل كامل على الـ32 فريق الذيك لعبوا بمونديال روسيا، وهو كالأتي:



البطل: 38 مليون دولار

الوصيف: 28 مليون دولار

المركز الثالث: 24 مليون دولار

المركز الرابع: 22 مليون دولار

منتخبات دور الـ8: تحصل على 16 مليون دولار

منتخبات دور الـ16 تحصل على 12 مليون دولار

كل منتخب لعب بالمونديال يحصل على 8 ملايين دولار

