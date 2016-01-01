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أخبار البلد

فتح باب التسجيل لعمومية أطباء الأسنان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:48 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
فتحت نقابة أطباء الأسنان ، منذ قليل، باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الجمعة ، بمقر دار الحكمة، بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية الطارئة، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون ولائحة النقابة الداخلية.

كما ستناقش الجمعية العمومية مخاطر المهنة وأهم القضايا المطروحة على الساحة الآن.

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