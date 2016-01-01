فتح باب التسجيل لعمومية أطباء الأسنان

فتحت نقابة أطباء الأسنان ، منذ قليل، باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية الطارئة، اليوم الجمعة ، بمقر دار الحكمة، بوسط القاهرة.



ومن المقرر أن تناقش العمومية الطارئة، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون ولائحة النقابة الداخلية.



كما ستناقش الجمعية العمومية مخاطر المهنة وأهم القضايا المطروحة على الساحة الآن.

