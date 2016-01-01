وزير لترامب ردا على انتقاده ماي: أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟

وجه وزير الدولة البريطاني للجامعات والعلوم والبحث سام جييما تساؤلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر قائلا "أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟" وذلك بعد انتقادات وجهها ترامب لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة نُشرت أثناء زيارته لبريطانيا.



وقال ترامب لصحيفة صن إن خطة ماي للخروج من الاتحاد ربما تقضي على أي فرصة لاتفاق تجاري بين البلدين مضيفا أنه يرى أن غريم ماي، وزير الخارجية بوريس جونسون سيكون "رئيس وزراء عظيما".



ومن المقرر أن تجتمع ماي مع ترامب اليوم.



وسيطرت تعليقات ترامب على التغطية الإخبارية في وسائل الإعلام البريطانية في أول يوم من زيارته التي بدأت أمس وأثارت انتقادات من جانب الكثير من السياسيين.