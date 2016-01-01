مقتل 6 مدنيين على يد القوات الأفغانية في عمليات برية وجوية

قال متحدث باسم مكتب حاكم إقليم ننكرهار الأفغاني إن قوات الأمن قتلت ستة مدنيين على الأقل في عمليات برية وجوية في الإقليم الواقع بشرق أفغانستان والذي شهد معارك عنيفة في الأسبوعين الماضيين.



وقال المتحدث باسم المكتب عطاء الله خوكياني إن الهجمات التي وقعت أمس الخميس في منطقة خوكياني أسفرت أيضا عن إصابة أربعة مدنيين.



وقال مسؤول بالجيش الأفغاني إن تحقيقا بدأ لتحديد حقيقة وقوع ضحايا مدنيين في العمليات وكيفية حدوث ذلك. وينشط مسلحون من طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان.



وقال خوكياني "من بين القتلى مزارع وحارس. ولحقت أضرار بمسجد و21 سيارة خلال القصف".



وهاجم مسلحون في وقت سابق من الأسبوع مكتبا تابعا لإدارة التعليم في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان وقاوموا قوات الأمن لأربع ساعات قبل انتهاء الهجوم ومقتل عشرة أشخاص على الأقل.



وكان ذلك ثالث هجوم كبير في أقل من أسبوعين تشهده جلال اباد، المدينة الرئيسية في ننكرههار، وذلك بعد انفجار أدى لمقتل مجموعة من رجال الدين في الأول من يوليو تموز وانفجار آخر قتل 12 شخصا على الأقل هذا الأسبوع.



ودعت منظمة هيومن رايتش ووتش في أحدث تقرير لها إلى تحقيقات محايدة في الضربات الجوية التي تتسبب في سقوط قتلى مدنيين.



وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في فبراير شباط إن أكثر من عشرة آلاف مدني قتلوا أو أصيبوا العام الماضي في القتال بين الحكومة المدعومة من الغرب والمسلحين، وهو عدد أقل بواقع تسعة في المئة عن العام السابق له.



