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صينية تلقي قطعة نقود معدنية فى محرك طائرة لجلب الحظ

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:59 ص
إلقاء قطعة نقود معدنية
إلقاء قطعة نقود معدنية
أ ش أ
ألقت راكبة على متن رحلة طيران صينية قطعة نقود معدنية فى محرك الطائرة فى محاولة من جانبها لجلب الحظ .

وأفادت تقارير إعلامية بأن الراكبة - البالغة من العمر 80 عاما، أقدمت على فعلتها على متن إحدى الرحلات الجوية لخطوط طيران جنوب الصين قبل صعودها للطائرة من مطار شنغهاى.

وتمكن طاقم الطائرة من القبض على الراكبة متلبسة بوضع القطعة المعدنية فى محرك الطائرة الضخم، وتم إقتيادها إلى الشرطة.

واعترفت الراكبة في التحقيقات بوضعها للقطعة المعدنية، مؤكدة أنها "كانت تصلي وتقدم قربانا للآلهة من أجل الآمان ولجلب الحظ وفقا لمذهبها البوذي".

وأكدت الراكبة أنها كانت تعتزم وضع تسع عملات نقدية معدنية، إلا أن الوقت لم يسعفها وتم إلقاء القبض عليها، وفي حال وضع العملات التسع كان سيتم إجبار 150 راكبا على الانتظار عدة ساعات قبل إصلاح العطل.

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