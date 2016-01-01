شاهد.. القوى العاملة تطلق خطة لمكافحة عمل الأطفال

أطلقت وزارة القوى العاملة خطة لمحاربة ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال خاصة في السن المبكر.



وتكونت الخطة من 6 نقاط أساسية، حيث تهدف الى وضع قاعدة بيانات لعمالة الأطفال في مصر لتكون مرجعا لكل الجهات المشاركة في الخطة، ويكون في الاطار التشريعي الخاص بعمالة الأطفال في قانون العمل.



وسيتم رفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية للأطفال عن طريق ورش عمل ودورات تدريبية، وتعزيز الحماية ومنع عمل الأطفال من خلال التعليم والتمكين الاقتصادي لأسرهم وتعويضهم بمشروعات صغيرة للأسرة بالتنسيق مع وزارة التضامن.







