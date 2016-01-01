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النقل: الانتهاء من خطة تطوير مترو الأنفاق خلال 6 سنوات.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:55 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
أعلن محمد عز، المتحدث الاعلامى باسم وزارة النقل، أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، لافتًا إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشمل استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ورفع كفاءة البنية التحتية وأجهزة الإشارات الأخرى.

ونوه محمد عز، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، بأنه سيتم توريد 52 قطارا مكيفا للخط الأول،لافتا إلى أنه تم إدخال 20 قطارا مكيفا في الفترات السابقة.

وأشار المتحدث الاعلامى باسم وزارة النقل إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير والخطة بالكامل خلال 6 سنوات.




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