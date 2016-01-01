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اقتصاد

تصريحات ترامب بشأن البريكست تهبط بالجنيه الإسترليني

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:43 م
لرئيس الأمريكي دونالد
لرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ا ش ا
انخفض الجنيه الإسترليني صباح اليوم /الجمعة/ بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة في أعقاب "البريكست".

وصرح ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية أن "خطة ماي ستقضي على الأرجح على الاتفاقية، لأنهم إذا أبرموا اتفاقًا كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع بريطانيا".

ولم يصدر أي تصريح من رئاسة الوزراء البريطانية ردا على تعليقات ترامب.
وهبط الجنيه الإسترليني بعد تصريحات ترامب بنسبة 0.6% أمام الدولار، ليسجل 1.31 دولار ، كما هبط أمام اليورو بنسبة 0.2% ليسجل 1.12.

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