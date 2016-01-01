طقس الغد حار نهارا والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 32

مطروح 24 30

السلوم 22 31

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

العريش 23 35

رفح 22 34

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

رأس سدر 25 36

نخل 19 38

نويبع 25 37

طابا 24 35

كاترين 18 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 37

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 38

أبورماد 28 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 36