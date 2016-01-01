مسلسل the crown يكتسح ترشيحات جوائز الإيمي

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المسلسل التليفزيوني "التاج" (THE CROWN) ترشح لخمس جوائز مهمة فى ترشيحات جوائز الإيمي.



فبعد نجاح الموسم الأول من العمل بترشيح كل من جون ليثغو وكلير فوي لدورهما، يبدو أن الموسم الثانى قد حقق نجاحا كبيرا، حيث يتصدر ترشيحات هذا العام أيضا.



وبلغت ميزانية الموسم الثانى 130 مليون دولار وترشح العمل فى خمس فئات مهمة أفضل عمل درامى، أفضل ممثلة، أفضل ممثل وممثلة مساعدة وكذلك أفضل ممثل ضيف.



والمسلسل بطولة كلير فورى ومات سيمث واخراج ستيفن دالدري.