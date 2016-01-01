ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل the crown يكتسح ترشيحات جوائز الإيمي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:16 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المسلسل التليفزيوني "التاج" (THE CROWN) ترشح لخمس جوائز مهمة فى ترشيحات جوائز الإيمي.

فبعد نجاح الموسم الأول من العمل بترشيح كل من جون ليثغو وكلير فوي لدورهما، يبدو أن الموسم الثانى قد حقق نجاحا كبيرا، حيث يتصدر ترشيحات هذا العام أيضا.

وبلغت ميزانية الموسم الثانى 130 مليون دولار وترشح العمل فى خمس فئات مهمة أفضل عمل درامى، أفضل ممثلة، أفضل ممثل وممثلة مساعدة وكذلك أفضل ممثل ضيف.

والمسلسل بطولة كلير فورى ومات سيمث واخراج ستيفن دالدري.

ترشيحاتنا

الوليد بن طلال: استثمارات مشتركة مع الصندوق السيادي السعودي

نجم الزمالك يحذر اتحاد الكرة من التفاوض مع مدرب شاذ جنسيا

هجوم حاد على رحمة حسن بعد صورها العارية

الفيفا تمنع تصوير الجميلات في مدرجات المونديال لهذا السبب

تعرف على تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة في مواجهة بلجيكا

التعليم تستعد لإعلان جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

ليفربول يجدد عرضه لضم نجم كرواتيا لصفوف فريقه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

أحمد صبري يشارك في جنازة والد زوجة أحمد شوبير.. صور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

فيديو

الصحة تكشف طبيعة إصابات قطار البدرشين
الصحة: 34 مصابا في حادث خروج 3 عربات عن قطار البدرشين
النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين
شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين
السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟