إصابة طالب فى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس على مقهى

أصيب طالب "بجرح طعنى نافذ بالظهر" بسبب حدوث مشاده كلامية بينهما تطورت لمشاجره لخلاف على أولوية الجلوس علي أحد المقاهي بقرية زاوية البحير بمركز كوم حماده وتم نقل المصاب للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول المدعو " ا ع س 17 سنة "طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى ومقيم بقرية زاوية البحربدائرة المركز .. مصاب "بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر ".



وبسؤاله.. إتهم المدعو "م ع ك19 سنة "عامل ومقيم بقرية الدخلى بدائرة المركز بالتعدى عليه بسلاح أبيض ( مطواه ) كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها وذلك بسبب حدوث مشاده بينهما تطورت لمشاجره لخلاف على أولوية الجلوس علي أحد المقاهي بالقريه محل إقامة الأول.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه ..وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمه بإلقائها بأحد المجارى المائية.

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