ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طالب فى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس على مقهى

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:38 م
مشاجرة - ارشيفيه
مشاجرة - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
أصيب طالب "بجرح طعنى نافذ بالظهر" بسبب حدوث مشاده كلامية بينهما تطورت لمشاجره لخلاف على أولوية الجلوس علي أحد المقاهي بقرية زاوية البحير بمركز كوم حماده وتم نقل المصاب للمستشفى العام.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول المدعو " ا ع س 17 سنة "طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى ومقيم بقرية زاوية البحربدائرة المركز .. مصاب "بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر ".

وبسؤاله.. إتهم المدعو "م ع ك19 سنة "عامل ومقيم بقرية الدخلى بدائرة المركز بالتعدى عليه بسلاح أبيض ( مطواه ) كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها وذلك بسبب حدوث مشاده بينهما تطورت لمشاجره لخلاف على أولوية الجلوس علي أحد المقاهي بالقريه محل إقامة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه ..وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمه بإلقائها بأحد المجارى المائية.
·

ترشيحاتنا

الفيفا تمنع تصوير الجميلات في مدرجات المونديال لهذا السبب

تعرف على موعد مباراة بلجيكا وإنجلترا فى كأس العالم 2018

شاهد.. دمية بيبي ترامب تحلق في سماء لندن

تعرف على مفاجأة عقد ناصر ماهر مع الأهلي

شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة

الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

علاقة بين حجم أصبعي السبابة والبنصر وطبيعة سلوك الفرد

ريال مدريد يفقد 2 مليون متابع بسبب رحيل كرستيانو رونالدو

الزمالك يواجه الوصل الإماراتي وديا بمعسكر ألمانيا .. اليوم

ننشر تقرير لجنة الرد على برنامج حكومة مدبولي..مستندات

توأم الثانوية العامة: كنا نذاكر 8 ساعات يوميا مع بعض..فيديو

شاهد.. وليد فواز ومي سليم أثناء شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فيديو

تعرف على آدم أصغر راقص تنورة في مصر
وزارة الهجرة تكشف عن تفاصيل جديدة لتسهيلات المصريين في الخارج
إجازتك بوطنك منتدى لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج ببلدهم
تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني
ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟