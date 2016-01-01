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ضبط مركز طبي يجري عملية ختان للإناث بالشرقية.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:35 م
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تمكنت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بالشرقية من ضبط طبيب نساء بمركزه الخاص بمدينة فاقوس بمخالفات جسيمة وهي اقرار من مواطنة باجراء عملية ختان إناث مخالفا احكام القانون ٧٨لسنة ٢٠١٦ الذي يجرم ختان الإناث.

وضبطت الحملة قربة دم معبأة ومعده للاستخدام مجهولة المصدر و أدوية مخدرة جدول اول واخرى بدون فواتير
ومخالفات جسيمة بالمركز من حيث عدم استيفاء التجهيزات وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتي تشكل خطر داهم على صحة المرضى.

وقام الطبيب صاحب العيادة بالهرب بعد التعدي على اللجنة واستدعاء النجده لضبط الاحراز ، وتم العرض على النيابة العامة.


جاء ذلك استمرارا لحملات ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية باشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وشارك فى الحملة لؤي النبوي و رواء المنير ولجنة من التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمد عبد الحي

ضبط مركز طبي يجري عملية ختان للإناث بالشرقية.. صور
ضبط مركز طبي يجري عملية ختان للإناث بالشرقية.. صور
ضبط مركز طبي يجري عملية ختان للإناث بالشرقية.. صور

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