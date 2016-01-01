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كأس العالم

تعرف على رحلة المصري من بورسعيد إلى نهضة بركان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:37 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
يؤدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثالثة عصر اليوم على الاستاد مرانًا خفيفًا وذلك قبل مغادرة بورسعيد في طريقه للقاهرة.

ويقضي الفريق عدة ساعات بأحد الفنادق قبل التوجه للمطار لاستقلال الطائرة التي ستغادر إلى مدينة الدار البيضاء المغربية في الخامسة والثلث صباح غدًا السبت.

ومن المقرر أن يقضي الفريق ليلة واحدة بمدينة الدار البيضاء يؤدي خلالها مرانًا وحيدًا مساء السبت على ملعب الراسينج ، قبل أن يتوجه الفريق صباح الأحد عبر الطيران الداخلي المغربي الى مدينة وجدة ومنها سيستقل الفريق حافلة الى مدينة السعيدية التي سيقيم بها الفريق حتى موعد مباراته أمام نهضة بركان والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

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