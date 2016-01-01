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حوادث

إصابة 3 أشخاص برش خرطوش بسبب أرض مباني فى النوبارية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:35 م
إصابة 3 اشخاص - ارشيفيه
إصابة 3 اشخاص - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
تسبب الصراع بين طرفين على ملكية قطعة أرض مباني بقرية سليمان بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية فى إصابة 3 أشخاص "برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم" وتم نقل المصابين للمستشفى العام

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة غرب النوباريه يفيد بحدوث مشاجره وإطلاق أعيره ناريه بقرية سليمان بدائرة القسم وبالانتقال والفحص : تبين حدوث مشاجره بين كل من : طرف أول : ع ر ي46 سنة فلاح ،س ج غ 40 سنة موظف ، م 25 سنة فلاح ، غ ( شقيقي الثاني ) 27 سنة عامل مصابين [ برش خرطوش بالساقين ]

طرف ثانى : م د م 46 سنة عامل، ح ع د 61 سنة فلاح، ع ح رف 40سنة فلاح، ن ( شقيق الثالث ) 24 سنة عامل جميعهم مقيمين بذات الناحيه وذلك لخلافات على ملكية قطعة أرض مباني بذات الناحيه .

قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المشار إليها تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون للعلاج ..وبسؤال طرفي المشاجره قرروا بمضمون ماتقدم

وتم ضبط السلاح المستخدم [ فرد خرطوش عيار12محلى الصنع ..وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العام لمباشرة التحقيق.

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