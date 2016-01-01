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ديني

أحمد المالكي: الأخلاق بناء شيده الأنبياء وأكمله محمد.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:35 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن منهج النبي اتسم بوضوح الآيات وشرف الوسائل كما ورد فى كتاب الله (قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) وحدد النبي غاية دعوته بوضوح تام فقال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

وأضاف المالكي، فى خطبة الجمعة، بالجامع الأزهر، أنه لما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي فقالت (كان خلقه القرآن) منوها بأن الله تعالى ذكى خلق النبي فقال (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)،لافتا إلى أن مكارم الأخلاق بناء شيده الأنبياء من قبل وجاء النبي فأكمل البناء.

وتابع: لما بعث النبي كان العرب أهل شرك وجاهلية فأوجد النبي فيهم أعظم الأخلاق وهى الإيمان بالله فكأنه يقول إن الأخلاق بدون الأساس وهو الإيمان لا أصل له.

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