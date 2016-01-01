نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

أدى العشرات صلاة الجنازة، منذ قليل، على سلامة مصطفى سلامة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير، وذلك فى مسجد الحامدية الشاذلية.



وكان أبرز الحاضرين كل من الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد" الإخباري والإعلامي أحمد شوبير والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والكابتن عبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى السابق والكابتن ربيع ياسين وأسامة نبيل والكابتن محمود أبو رجيلة نجم الزمالك الأسبق وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي.



ومن المقرر أن ينتقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقار العائلة بمنطقة عين الصيرة.



وتنعى أسرة موقع صدى البلد الإخباري، الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته.



