شيرتشوف: منتخب روسيا أنجز لكن الرياضة تعتمد على الفوز بالألقاب

أعرب ستانيسلاف تشيرتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، عن أمله أن تشكل بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا، نقطة انطلاق نحو حقبة جديدة تشهد تطورا للرياضة الروسية.



وأضاف تشيرتشوف، الذي قاد المنتخب الروسي للوصول إلى دور الثمانية بالمونديال الحالي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "نتمنى أن يبدأ عهد جديد في روسيا، مع شغف الجميع الآن بممارسة كرة القدم، الناس توحدوا حول منتخبنا. ورغم أن بعض المنتخبات كانت أكثر قوة منه بشكل موضوعي، لم يكن لتلك الحقيقة تأثير".



وأبدى المدرب، خيبة أمله إزاء عدم قدرة المنتخب الروسي للتقدم أكثر في المونديال، وذلك رغم أن الفريق فجر بالفعل عدة مفاجآت وتجاوز كل التوقعات التي سبقت البطولة، بوصوله إلى دور الثمانية.



وقال تشيرتشوف "المنتخب الروسي أنجز الكثير بالفعل، ولكن الرياضة تعتمد بشكل عام على الفوز بالألقاب، وهو ما لم نحققه. وهذا ما يشعرنا بخيبة أمل".