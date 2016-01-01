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كأس العالم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:38 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن القنوات التليفزيونية التي ستنقل مباراة نهضة بركان المغربي وفريق المصري البورسعيدي،والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة – الثامنة بتوقيت الدار البيضاء – على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونوه الكاف بان سيتم إذاعة المبارات تليفزيونيا على قناة “beIN Sports 2HD” والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط ، وكذلك على قناة “beIN Sports 1HD” التي تغطي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وامارة موناكو وسويسرا

وأضاف الكاف أنه سيتم نقل المباراة عبر الترددات الأرضية بالمملكة المغربية من خلال قناة “SNRT”.

على صعيد أخر أعلن “كاف” أيضًا عن القنوات التي ستنقل مباراة طرفي المجموعة الثانية الأخرين والتي ستجمع بين الهلال “السودان” ويونياو دو سونجو “موزمبيق” والتي ستقام على ستاد الهلال في التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة أيضًا .

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة “beIN Sports 3HD” التي تغطي منطقة الشرق الأوسط بالاضافة لنقل المباراة عبر الترددات الأرضية بإحدى قنوات التليفزيون السوداني.
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

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