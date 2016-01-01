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محافظات

وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر يتفقد محطات التوزيع.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:34 م
صدى البلد
شمس يونس
أجرى المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، جولة تفقد خلالها محطتي توزيع السيد يوسف 1 و 2 شمال مدينة الأقصر، حيث تم مراجعة الأحمال والجهود بالمحطتين في وجود مسئولي التشغيل وتم الاطمئنان على الجهود بمغذيات الدخول والخروج والتي تغذي مناطق شمال مدينة الأقصر،

كان ذلك فى اطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة متابعة الأحمال والجهود بمحطات التوزيع وخاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.

كما شدد وكيل وزارة الكهرباء، على مسئولي التشغيل بالمحطتين باليقظة التامة وأهمية مراجعة الأحمال أولًا بأول للحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية على مستوى محافظة الأقصر، موجهًا تعليماته إلى إدارة الوقاية بقطاع توزيع كهرباء الأقصر بالمراجعة الدورية لجميع محطات التوزيع والتأكد أن جميع أجهزة الوقاية تعمل بحالة جيدة.

وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر يتفقد محطات التوزيع.. صور
وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر يتفقد محطات التوزيع.. صور
وكيل وزارة الكهرباء بالأقصر يتفقد محطات التوزيع.. صور

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