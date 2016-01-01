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إجازتك بوطنك منتدى لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج ببلدهم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:40 م
نبيلة
نبيلة
كريـم الخـطيب
أعلن اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن انطلاق مبادرة للتواصل مع المصريين في الخارج بعنوان «إجازتك بوطنك .. هنشوفك ونسمعك»، موضحا أن «إجازتك بوطنك» منتدى لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

وأضاف «طه» خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» أنه يوجد طرق للتواصل مع المغتربين في الخارج لتطوير مبادرة «إجازتك بوطنك .. هنشوفك ونسمعك» من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن لديهم في الوزارة فريق عمل على مستوى عالي يستقبل الأفكار والاقتراحات على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قرارات جديدة تصب لصالح المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن هناك ورش عمل متخصصة ومنفصلة للأعمال المختلفة، وهناك عدد من حلقات نقاش بين المواطن بالخارج والمسئولين، لافتا إلى أنهم يريدون الخروج من هذا المؤتمر بقرارات واضحة لمصلحة المصريين في الخارج.

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