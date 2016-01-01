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أخبار العالم

الوليد بن طلال: استثمارات مشتركة مع الصندوق السيادي السعودي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:38 م
صدى البلد
سمر صالح
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال تعهد بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قال الأمير الوليد في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة له وهو يعانق ابن عمه الأمير محمد،: "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030".

واضاف الأمير الوليد: "سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري" في إشارة إلى شركته للاستثمار الدولي.

وقالت الصحيفة أن "رؤية 2030" هي مشروع الأمير محمد لتقليص اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على الإيرادات النفطية وانفتاح المجتمع السعودي.

وكشف الأمير الوليد إنه عقد اتفاقا لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل مشيرا الى أنه يجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد، بشأن القيام باستثمارات مشتركة داخل المملكة.

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