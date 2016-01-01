الكاف يخطر المصري بإيقاف جريندو وشكري في مباراة نهضة بركان

تلقت ادارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف” يخطرها من خلاله إيقافات لاعبيه بمباراته أمام نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.



وأشار “كاف” في خطابه الى ايقاف الثنائي محمد عبد اللطيف “جريندو” ، وأحمد شكري نتيجة حصولهما على الإنذار الثالث بمباراة المصري أمام مضيفه الهلال السوداني والتي جرت في السادس عشر من مايو الماضي على ستاد الهلال وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



وأكد “كاف” أيضًا إلى إيقاف العربي ناجي لاعب فريق نهضة بركان نتيجة حصوله على الإنذار الثالث أيضًا بمباراة فريقه أمام مضيفه يونياو دو سونجو التي انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين للاشيء.