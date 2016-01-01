بتر قدم شاب بسبب طلقة طائشة فى حفل عرس بالبحيرة

تسببت طلقة طائشة فى حفل زفاف احد اقارب شاب بقرية كفر الحاجة بمركز ايتاى البارود فى اصابته بقدمه اليمنى وتم اجراء عملية جراحية له بالمستشفى الجامعى بالاسكدنرية أدت الى بتر قدمه.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود من المدعوه "و إ م 54 سنة ربة منزل ومقيمه مدينة إيتاي البارود أنه حال تواجد نجلها "م أ ف24 سنة "عامل ومقيم بذات العنوان بحفل زفاف أحد أقاربهم بقرية كفر الحاجه بدائرة المركز يوم 18 من الشهر الماضى حدثت إصابته "بطلق خرطوش بالقدم اليمنى".



نتيجة قيام المدعو "أ ف ال " والمقيم بذات الناحيه .. بإطلاق أعيره من سلاح ناري كان بحوزته إبتهاجًا بالعرس وقيامها بنقله لمستشفى الشفاء التخصصي بإيتاي البارود لعلاجه وتحويله عقب ذلك للمستشفى الجامعي بالإسكندريه وإجراء عمليه جراحيه له إنتهت" ببتر للقدم المصابه " وعللت عدم إبلاغها في حينه لإنشغالها بعلاج نجلها المصاب .. وإتهمت المذكور بإحداث إصابة نجلها ..وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.