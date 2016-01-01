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محافظات

محافظ القاهرة: إقامة منتدى شبابى شهرى

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:37 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
وافق المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على إقامة منتدى أدبى للشباب تحت عنوان " منتدى القاهرة للشباب " وتعقد جلساته شهرياَ بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وقال عبد الحميد إن المنتدى استكمالاَ لمؤشرات النجاح الواضحة التى حققها مؤتمر " معاَ من أجل مصر " الذى نظمته محافظة القاهرة وشمل أسبوعاَ كاملاَ من الفعاليات الثقافية والفنية والجلسات والندوات التوعوية.

ودعا المحافظ إلى ضرورة دراسة المقترحات التى من شأنها توثيق عرى التعاون مع جامعات مصر العريقة بنطاق القاهرة مثل جامعات عين شمس وحلوان والأزهر، من خلال تكرار اقامة مؤتمرات شبابية كل عام مماثلة لمؤتمر الشباب " معاَ من أجل مصر " وكذلك تنظيم المزيد من الفعاليات المتنوعة التى تهدف إلى إعادة بناء الشباب وتأهيلهم ودعمهم وتوفير البرامج التدريبية لهم من خلال متخصصين .

وأعلن محافظ القاهرة أن الهدف الأساسى الذى نجح المؤتمر فى تحقيقه هو تأهيل الشباب الجامعى المشارك فى الجلسات والفعاليات ليكون هو النواة وأداة الوصل والاحتكاك بباقى فئات الشباب فى الشارع وخارج اسوار التعليم الجامعى ، لتتم العملية التوعوية والتثقيفية بأكبر عدد ممكن من شبابنا المتعطش للمعرفة والذى يفتقد احياناَ للقدوة المثلى التى تأخد بيدهم نحو المستقبل الآمن وبناء مصر الحديثة بعيداَ عن الوقوع فى براثن الارهاب الاسود .

واشار الى انه من اهم التوصيات التى نادى بها المؤتمر الأول للشباب هى ضرورة تكاتف كافة الاجهزة والمؤسسات المعنية والراعية للشباب للتعاون والتنسيق والعمل على غرس القيم الدينية والانتماء وعادة تشكيل العقل الجمعى وثقافة المواطنة بين الشباب التى دائما ما ترسخها القيادة السياسية فى كافة الاحداث والمواقف الوطنية من اجل النهوض بمصر وتحويلها الى دولة عصرية مدنية فى مصاف الدول المتقدمة ، كذلك التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب من مختلف المستويات وكبار رجال الدولة ونماذجها المشرفة والمفكرين لسد الفجوة المعرفية عندهم مع التحفيز على اقامة المسابقات الوطنية بين الشباب وعقد الدورات التدريبية متخصصة لتنمية مهاراتهم ورفع مستوياتها لتحقيق احتياجاتهم فى الواقع .

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